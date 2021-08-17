В Ленобласти дожди и грозы, но температура поднимется до +24 градусов

В течение среды в Ленобласти будет переменная облачность. Фото: pixabay

В течение среды в Ленобласти будет переменная облачность. Фото: pixabay

В среду, 18 августа, в Ленинградской области вновь облачно. Прояснения будут, но не часто. Почти всех жителей 47-ого региона ждут кратковременные дожди. Однако некоторым «повезет» куда больше. В некоторых районах обещают ливни с грозами.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Ленобласти ожидается южный и юго-западный умеренный, который местами будет сильным.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов. Днем же столбики термометров покажут +19…+24 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на внутренней стороне КАД планируется провести дорожные работы. Водителей ждут ограничения на участке между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.