Россияне назвали необходимую сумму для подготовки ребенка к школе

Почти 50% родителей в России хотят уложиться в сумму до 20 тысяч рублей при сборе ребенка в школу.

Около 72% опрошенных родителей оценили свои расходы на подготовку к первому сентябрю в сумму не более 20 тысяч рублей. Так, 24% из них хотят уложиться в 10 тысяч, 48% — в 10-20 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

18% российских родителей хотят потратить на подготовку ребенка к школе от 20 до 30 тысяч рублей, семь процентов — до 50 тысяч рублей и всего лишь два процента — более 50 тысяч.

Большинство респондентов — 82% — уверены, что цены на школьные принадлежности завышены. Это отметили в Сибири (70%), меньше всего это волнует родителей с Северного Кавказа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты петербургского управления Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору школьной одежды в преддверии начала нового учебного года.