Петербуржцам рассказали, как выбрать безопасную одежду для школьников

Петербуржцам рассказали, как выбрать безопасную одежду для школьников
Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору школьной одежды.

В первую очередь петербуржцам напомнили, что одежда должна обеспечить сохранение детского здоровья, ведь ребенок будет проводить в ней по 5-6 и более часов. Поэтому надо отказаться от покупки вещей из синтетики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, покупать одежду для детей нужно из смесовых тканей с небольшим содержанием синтетических волокон. Одежда низкого качества может стать причиной различных заболеваний, в том числе, могут быть проблемы с кожей и простуда.

При покупке следует внимательно изучить маркировку и обратить внимание на то, как ухаживать за вещью. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осени и весны, а шерсть и кашемир – для зимы. Немаловажно, что ребенку должно быть не только удобно ходить и сидеть в форме — она должна ему нравится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учебный год 2021-2022 в школах России начнется в обычном формате. Дистанционка не планируется.

рекомендации Роспотребнадзор школьная форма


 

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Петербуржцам рассказали, как выбрать безопасную одежду для школьников
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