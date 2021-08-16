Россиянам рассказали о формате нового учебного года в школах

Россиянам рассказали о формате нового учебного года в школах
Министерству просвещения важно, чтобы дети пришли в школу, встретились вживую с одноклассниками и педагогами. Фото: Baltphoto

Учебный год 2021-2022 в школах России начнется в обычном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что министерству важно, чтобы дети пришли в школу, встретились вживую с одноклассниками и педагогами. Кравцов также обратил внимание на то, что это одно из самых важных событий для жителей России: детей, студентов, семей, для учителей. Об этом сообщает Министерство просвещения.

Кравцов отметил, что дистанционка не планируется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина швырнул мальчика на асфальт. Инцидент произошел вечером 13 августа на Загородном проспекте. Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии. У 13-летнего мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие серьёзные травмы головы и лица.

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