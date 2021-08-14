В Адмиралтейском районе мужчина ударил об асфальт школьника

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина швырнул мальчика на асфальт. Инцидент произошел вечером 13 августа на Загородном проспекте.

Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии. У 13-летнего мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие серьёзные травмы головы и лица, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После инцидента мужчина сам обратился в следственный отдел. По предварительной информации, 33-летний мужчина, работающий инженером накануне поссорился с пострадавшим. По его словам, он схватил подростка за ногу и куртку и швырнул на асфальт, после чего скрылся. Мальчик остался лежать на земле.

Злоумышленника поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела после избиения и угроз в одной из квартир. Жертвой агрессивного мужчины стала 24-летняя падчерица.