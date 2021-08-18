В Невском районе мужчины решили пострелять у автомойки

Один из них вытянул руку вверх с оружием и выстрелил сем раз в воздух. Фото: Pixabay

Один из них вытянул руку вверх с оружием и выстрелил сем раз в воздух. Фото: Pixabay

В полицию Невского района поступило сообщение от 32-летнего охранника автостоянки «Стройавтосервис» о том, что накануне, находясь на рабочем месте на посту охраны при въезде на автостоянку, услышал на улице хлопки.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, после этого он вышел на улицу и увидел напротив дома 12 лит. В по ул. Кржижановского у входа в помещение «Автомойки 24 часа» несколько мужчин.

Один из них вытянул руку вверх с оружием и выстрелил сем раз в воздух.

Далее, мужчины сели в две автомобиль серебристого и темно-красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом со станцией метро «Лесная» был замечен стрелок на балконе. Местных жителей юный сосед насторожил. Молодого жителя с оружием заметили во вторник, 17 августа. Молодой человек с оружием стоит на балконе, а после начинает целиться по птицам.