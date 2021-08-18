У «Лесной» заметили балконного стрелка, охотящегося на голубей

Рядом со станцией метро «Лесная» был замечен стрелок на балконе. Местных жителей юный сосед насторожил.
Молодого жителя с оружием заметили во вторник, 17 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как молодой человек с оружием стоит на балконе, а после начинает целиться по птицам.
В комментариях под записью пользователи высказывают свои опасения на счет скорого появления юного стрелка в криминальных сводках. Нашлись и те, кто подначивает очевидцев «сообщить, куда следует», иначе сводки не миновать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке.