У «Лесной» заметили балконного стрелка, охотящегося на голубей

У &#171;Лесной&#187; заметили балконного стрелка, охотящегося на голубей
Стрелок на балконе дома рядом со станцией метро «Лесная». Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Рядом со станцией метро «Лесная» был замечен стрелок на балконе. Местных жителей юный сосед насторожил.

Молодого жителя с оружием заметили во вторник, 17 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодой человек с оружием стоит на балконе, а после начинает целиться по птицам.

В комментариях под записью пользователи высказывают свои опасения на счет скорого появления юного стрелка в криминальных сводках. Нашлись и те, кто подначивает очевидцев «сообщить, куда следует», иначе сводки не миновать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке.

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