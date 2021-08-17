Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке

Мужчина стрелял из окна дома 29 по 6-й Советской улице. Фото: скриншот google.maps

Мужчина стрелял из окна дома 29 по 6-й Советской улице. Фото: скриншот google.maps

В Северной столице решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя центрального района, устроившего стрельбу по птицам на детской площадке.

Инцидент произошел в понедельник, 16 августа. По номеру «112» обратилась местная жительница, которая рассказала о стрельбе из дома № 29 по 6-й Советской улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители задержали на месте 58-летнего безработного местного жителя. Мужчина из окон своей квартиры на пятом этаже, выходящих на детскую площадку, выполнил несколько выстрелов по птицам.

Обошлось без пострадавших. У горожанина изъяты предмет, похожий на пневматический пистолет и металлическая коробка с 48 шариками. Составлен административный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.