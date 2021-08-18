В Петербурге сожитель пырнул отверткой живот женщины

Полиция Санкт-Петербурга «по горячим следам» задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, женщина находилась у д. 52 по ул. Народная, ее неработающий сожитель поссорились. Во время ссоры мужчина ударил ее несколько раз отверткой в живот.

С колото-резанными ранами живота (желудка), множественными ушибами, ранами головы в средней степени тяжести госпитализировали женщину.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала 25-летнего бомжа, который во время ссоры ножом ударил в живот мужчину. Ранее поступило сообщение о ножевом ранении у д. 3 по Расстанному проезду. У 32-летнего мужчины и молодого бомжа произошел конфликт. В результате которого неизвестный ударил ножом в живот мужчину.