В Петербурге сожитель пырнул отверткой живот женщины

В Петербурге сожитель пырнул отверткой живот женщины
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга «по горячим следам» задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, женщина находилась у д. 52 по ул. Народная, ее неработающий сожитель поссорились. Во время ссоры мужчина ударил ее несколько раз отверткой в живот.

С колото-резанными ранами живота (желудка), множественными ушибами, ранами головы в средней степени тяжести госпитализировали женщину.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала 25-летнего бомжа, который во время ссоры ножом ударил в живот мужчину. Ранее поступило сообщение о ножевом ранении у д. 3 по Расстанному проезду. У 32-летнего мужчины и молодого бомжа произошел конфликт. В результате которого неизвестный ударил ножом в живот мужчину.

новости СПб отвертка полиция происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Домашнему насилию в Петербурге подвергаются порядка 30% мужчин
Неизвестный надругался над четырехлетним ребенком на Парашютной
В Петербурге сожитель пырнул отверткой живот женщины
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Выборге
В Невском районе мужчины решили пострелять у автомойки
Школьницу госпитализировали с отравлением алкоголем после ночи на Думской
Мужчина на пляже накинулся с ножом и отобрал телефон
«ГАЗель» перевернулась и собрала пробку после ДТП с легковушкой ...