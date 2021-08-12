Бездомный поссорился с приятелем и пырнул его ножом

Бездомный поссорился с приятелем и пырнул его ножом
Возбуждено уголовное дело. Фото: Google.Maps

Полиция Петербурга задержала 25-летнего бомжа, который во время ссоры ножом ударил в живот мужчину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее поступило сообщение о ножевом ранении у д. 3 по Расстанному проезду. У 32-летнего мужчины и молодого бомжа произошел конфликт. В результате которого неизвестный ударил ножом в живот мужчину.

32-летнего мужчину с раной живота в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ Скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на двух мужчин напали с ножом. Полиция Петербурга задержала 50-летнего неработающего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее через 112 поступило сообщение от 55-летней женщины о том, что в одной из квартир ножевое ранение.

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