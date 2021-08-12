В Петербурге на двух мужчин напали с ножом

В Петербурге на двух мужчин напали с ножом
Их госпитализировал в городскую больницу № 15. Фото: Baltphoto

Полиция Петербурга задержала 50-летнего неработающего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее через 112 поступило сообщение от 55-летней женщины о том, что в одной из квартир ножевое ранение.

На месте происшествия с ножевыми ранениями обнаружили неработающих 27 и 30-летних мужчин. Их госпитализировал в городскую больницу № 15.

Из нее поступила телефонограмма о том, что из квартиры дома 62 по улице Маршала Захарова с проникающим ножевым ранением брюшной полости в состоянии средней тяжести госпитализировали 30-летнего мужчину и с колото резанным ранением шеи, груди, поясницы и левого плеча в тяжелом состоянии госпитализировали 27-летнего мужчину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге во Фрунзенском районе города встреча знакомых закончилась поножовщиной.

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