Пьяные посиделки на Димитрова закончились госпитализацией с ножевым

Пьяные посиделки на Димитрова закончились госпитализацией с ножевым
На Димитрова произошла поножовщина между знакомыми. Фото: Google Maps

В Петербурге во Фрунзенском районе города встреча знакомых закончилась поножовщиной.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, по номеру «112» обратился 46-летний мужчина. Он сообщил правоохранителям, что на улице Димитрова дома 3 его знакомого ранили ножом.

Когда полиция оказалась на месте случившегося, то определила, что в одной из квартир на Димитрова двое мужчин выпивали. Затем между знакомыми, как говорится, пробежала черная кошка. Граждане поругались, в результате чего 40-летний мужчина ударил своего 46-летнего знакомого ножом, а затем скрылся.

Последнему диагностировали колото-резаную рану проникающую в грудную полость и пневмоторекс. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция изъяла следы рук, след обуви, нож, биоматериалы. Затем была составлена ориентировка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после поножовщины в отделении неврологии на Костюшко возбудили дело.

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