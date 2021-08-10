После поножовщины в отделении неврологии на Костюшко возбудили дело

После поножовщины в отделении неврологии на Костюшко возбудили дело
Следователи возбудили дело. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении мужчины, устроившего поножовщину в городской больнице № 26 на улице Костюшко.

Инцидент произошел 8 августа. В отношении 51-летнего мужчины завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, он напал с ножом двух пенсионеров, ранив одного в живот, а другого — в область головы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по городу во вторник, 10 августа, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержать нападавшего в больнице на Косюшко удалось медикам. После злоумышленника поместили в реанимацию, нож изъяли.

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