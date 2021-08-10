Пациент больницы на Костюшко порезал ножом двух пенсионеров

Пациент больницы на Костюшко порезал ножом двух пенсионеров
Драка с ножом произошла в 1-м Нейрохирургическом отделении. Фото: google.maps

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения с ножом на двух пожилых пациентов Городской больницы №26 на улице Костюшко.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, драка с ножом произошла поздно вечером 8 августа в 1-м Нейрохирургическом отделении. Между тремя находящимися на лечении пациентами вспыхнул конфликт. В ходе разборки 51-летний мужчина взялся за нож и набросился на двух оппонентов — 72-летнего и 81-летнего пенсионеров.

Самый пожилой получил ранения затылка и теменной области. Второго ранили в живот. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

Задержать нападавшего удалось медикам. После злоумышленника поместили в реанимацию. Нож изъяли. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, проникшего в детский сад.

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