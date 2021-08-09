В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, проникшего в детский сад

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении 32-летнего мужчины, который в сегодня, в понедельник, девятого августа, незаконно проник на территорию детского сада в Кудрово.

Около пяти часов вечера сотрудники полиции задержали петербуржца в городе Кудрово. Как оказалось, ранее он был судим. В половине трех часов дня он с ножом пробрался на территорию детского сада. Его спугнул охранник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, ворвавшийся в детсад Кудрово с ножом, задержан. Правоохранительные органы Петербурга задержали нападавшего на детский сад в Кудрово с ножом. Как сообщает 78.ru правонарушителя удалось поймать. В настоящее время личность неизвестного устанавливается. Напомним, что все произошло примерно 14:30 в городе Кудрово Всеволожского района.