Мужчина, ворвавшийся в детсад Кудрово с ножом, задержан

Полиция задержала неизвестного, который пытался проникнуть в детский сад в Кудрово. Фото: pixabay

Полиция задержала неизвестного, который пытался проникнуть в детский сад в Кудрово. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Петербурга задержали нападавшего на детский сад в Кудрово с ножом.

Как сообщает 78.ru правонарушителя удалось поймать. В настоящее время личность неизвестного устанавливается.

Напомним, что все произошло примерно 14:30 в городе Кудрово Всеволожского района. В это время правоохранителям заявили, что на территорию детского сада, расположенного на Европейском проспекте, проник неизвестный гражданин. Но когда злоумышленник увидел охранника учреждения, то скрылся.

Мужчина был с ножом, его он уронил за забор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как местный житель застрелил из ружья ребенка и ранил мать.