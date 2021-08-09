Прокуратура организовала проверку после убийства ребенка под Тулой

Прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как местный житель застрелил из ружья ребенка и ранил мать.

«Прокуратуре города Щекино дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, законодательства в указанной сфере», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, житель Щекинского района Тульской области в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочкой на руках. Ребенок скончался сразу от ранения в голову. Мотивы поступка стрелявшего устанавливаются.

Злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полночь правоохранителям сообщили, что в селе Павлово по Морскому проезду у дома 2 некий гражданин стреляет из оружия. Буквально через пять минут на место происшествия прибыл наряд полиции.