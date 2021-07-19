В Павлово пьяный и безработный мужчина стрелял из ружья

В Павлово пьяный и безработный мужчина стрелял из ружья
У мужчины изъяли пневматическое ружье. Фото: pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из ружья.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля в полночь правоохранителям сообщили, что в селе Павлово по Морскому проезду у дома 2 некий гражданин стреляет из оружия.

Буквально через пять минут на место происшествия прибыл наряд полиции. «По горячим следам» удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 43-летний неработающий мужчина.

Он находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил выстрелы из пневматического ружья.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол.

Оружие полиция изъяла. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец стрелял по соседке из окна своей квартиры.

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