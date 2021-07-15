Петербуржец стрелял по соседке из окна своей квартиры

В Петербурге во Фрунзенском районе правоохранительные органы сумели задержать мужчину, который стрелял в женщину из окна своей квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июля примерно в 20:00 27-летняя женщина сообщила, что на улице Ярослава Гашека дома 7 корпуса 1 в нее стреляли.

Через несколько часов из травматологического пункта сообщили, что у потерпевшей диагностирована контузия мягких тканей шеи. Ее состояние оценили, как удовлетворительное.

14 июля примерно в 14:00 по улице Белы Куна был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 59-летний неработающий петербуржец, проживающий в одном и том же доме с пострадавшей.

Оказалось, что из хулиганских побуждений мужчина несколько раз выстрелил из своего пневматического пистолета в свою соседку на улице Ярослава Гашека.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе в мужчин стреляли из ружья.