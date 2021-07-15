Петербуржец стрелял по соседке из окна своей квартиры

Петербуржец стрелял по соседке из окна своей квартиры
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе правоохранительные органы сумели задержать мужчину, который стрелял в женщину из окна своей квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июля примерно в 20:00 27-летняя женщина сообщила, что на улице Ярослава Гашека дома 7 корпуса 1 в нее стреляли.

Через несколько часов из травматологического пункта сообщили, что у потерпевшей диагностирована контузия мягких тканей шеи. Ее состояние оценили, как удовлетворительное.

14 июля примерно в 14:00 по улице Белы Куна был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 59-летний неработающий петербуржец, проживающий в одном и том же доме с пострадавшей.

Оказалось, что из хулиганских побуждений мужчина несколько раз выстрелил из своего пневматического пистолета в свою соседку на улице Ярослава Гашека.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе в мужчин стреляли из ружья.

новости СПб происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан 55-летний геодезист, пристававший к 9-летней петербурженке
Более 300 юношей из Петербурга и Ленобласти направлены на службу в Росгвардию
Петербуржец стрелял по соседке из окна своей квартиры
В Кремле прокомментировали допуск в Россию зарубежных вакцин от COVID
Выборгский суд отказал женщине в компенсации за хамство в бане
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 15 июля 2021 года
В Германии наводнение унесло 19 жизней
Вице-губернатор Олег Эргашев поздравил комитет по соцполитике с 30-летием