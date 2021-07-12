В Тосненском районе в мужчин стреляли из ружья

В Тосненском районе в мужчин стреляли из ружья
У мужчины есть на ружье разрешение. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе Ленобласти в мужчин стреляли из ружья.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Ленобласти поступило сообщение о том что в деревни Коркино в первом карьере за аэродромом человеку выстрелили в ногу из ружья.

На место выехали полицейские. Там они обнаружили двух мужчин 31 и 26 лет с огнестрельными ранениями. Подозреваемый — 27-летний знакомый мужчин задержан. У него изъяли оружие и 38 патронов. У мужчины есть на ружье разрешение. Из-за чего произошел конфликт не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на детском площадке устроили драку со стрельбой. В Приморском районе Петербурга в жилом комплексе «Орловский парк» драка переросла в стрельбу. Полиция Северной столицы задержала 32-летнего мужчину по подозрению в стрельбе из травматического пистолета. При себе у него обнаружили пистолет и разрешение на него.

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В Тосненском районе в мужчин стреляли из ружья