В Петербурге на детском площадке устроили драку со стрельбой

В Петербурге на детском площадке устроили драку со стрельбой
Мужчина объяснил, что муж его младшей сестры поссорился с мужчинами и попросил у него помощи. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга в жилом комплексе «Орловский парк» драка переросла в стрельбу.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция Северной столицы задержала 32-летнего мужчину по подозрению в стрельбе из травматического пистолета. При себе у него обнаружили пистолет и разрешение на него. Мужчина объяснил, что муж его младшей сестры поссорился с мужчинами и попросил у него помощи.

Ранее в полицию поступило сообщение, что по адресу: Орлово-Денисовский проспект, д. 19 на площадке дерутся около 4-5 русских мужчин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что просьба петербуржца закурить привела к стрельбе на детской площадке. В Невском районе Петербурга прогремела стрельба. Мужчина взялся за пистолет в результате конфликта после просьбы закурить, а после сам обратился к правоохранителям. Он рассказал, что после полуночи проходил мимо детской площадки.

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