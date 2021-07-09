Просьба петербуржца закурить привела к стрельбе на детской площадке

В Невском районе Петербурга прогремела стрельба. Мужчина взялся за пистолет в результате конфликта после просьбы закурить, а после сам обратился к правоохранителям.

В ночь на пятницу, 9 июля, в отдел полиции обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что после полуночи проходил мимо детской площадки на улице Бабушкина, где находилась компанию из пяти человек. Заявитель подошел к ним, чтобы попросить сигарету.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , разговор между мужчинами перерос в конфликт. Тогда заявитель достал из сумки пистолет и выстрелил в воздух, после чего ушел. Он объяснил, что прибегнул к таким мерам, так как был один против пятерых.

Стрелка задержали и доставили в полицию. В отношении него составили административный протокол. В ходе досмотра у него изъяли пистолет.

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