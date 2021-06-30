Мужчина устроил стрельбу по прохожим с детьми на проспекте Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга прогремела стрельба из окна жилого дома. Неизвестный обстрелял прохожих с детьми.

Инцидент произошел во вторник, 30 июня, на проспекте Ветеранов. Поздним вечером в отдел полиции обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный, находясь на седьмом этаже дома, из окна квартиры устроил стрельбу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мужчина направил предмет, похожий на пистолет, в сторону находившихся на улице людей, среди которых были два маленьких ребенка. Он сделал не менее двух выстрелов.

Стрелок объявлен в розыск. С места происшествия изъяли сигнально-шумовой пистолет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина открыл стрельбу на детской площадке на улице Стойкости. С места происшествия изъяли: пневматическое ружье с прицельным устройством, коробочка с пулями и пули в количестве 16 пуль.