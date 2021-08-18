Ночью на Сенной площади произошла стрельба, есть пострадавшие

С места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию Петербурга поступило сообщение о стрельбе на Сенной площади.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что около половины второго ночи у дома 4 на Сенной площади произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

26-летний петербуржец выстрелил в своего 24-летнего оппонента, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

С места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Невского района поступила информация от 32-летнего охранника автостоянки «Стройавтосервис» о том, что накануне, находясь на рабочем месте на посту охраны при въезде на автостоянку, услышал на улице хлопки.