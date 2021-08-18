ЗакС Петербурга перенес следующее заседание на 27 августа

ЗакС Петербурга перенес следующее заседание на 27 августа
Депутаты приняли единогласное решение. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

Депутаты петербургского Заксобрания решили не проводить пленарное заседание 25 августа. В Мариинском дворце парламентарии соберутся 27 августа.

Об этом стало известно в среду, 18 августа. Парламентарии шестого созыва объяснили, что выделенное время необходимо для подготовки поправки к ряду законопроектов. Некоторые из них находятся на 2 или 3 этапе рассмотрения. Депутаты планируют успеть принять их до выборов.

Возможно, депутаты будут встречаться во дворце и в сентябре, прямо перед выборами, что будет известно после того, как парламентарии проголосуют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что партия «Родина» намерена в суде оспорить решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии об отказе зарегистрировать единый список кандидатов на выборы в городской ЗакС.

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