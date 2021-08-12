«Родина» оспорит отказ избиркома Петербурга в регистрации списка на выборах в заксобрание

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Партия «Родина» намерена в суде оспорить решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии об отказе зарегистрировать единый список кандидатов на выборы в городской ЗакС. Об этом заявил лидер городского отделения Андрей Петров.

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа отказала в регистрации списка кандидатов от партии «Родина» на выборах депутатов законодательного собрания города седьмого созыва. В качестве официальной причины отказа в ГИК называли проблемы с подписями избирателей, которые для регистрации собирала «Родина».

Андрей Петров отметил, что активисты несмотря на все продолжают свою работу на улицах города. По его словам, петербуржцы с радостью подписывались за выдвижение партии (единого списка) и кандидатов (по одномандатным округам).

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 50 депутатов будут избираться сроком на пять лет по смешанной системе: половина по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предвыборная кампания партии «Родина» под угрозой срыва в Петербурге.