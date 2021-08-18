Фолловеры Ким Кардашьян подозревают, что звезда потеряла свои ягодицы

Фолловеры Ким Кардашьян подозревают, что звезда потеряла свои ягодицы
Подписчики Ким Кардашьян заподозрили звезду в потере ягодиц. Фото: скриншот Instagram

Пластический хирург думает, что американская звезда сделала липосакцию или же вынула импланты из бедер.

Фолловеры думают, что ягодицы Ким Кардашьян несколько уменьшились. Такие выводы были сделаны после того, как девушка опубликовала в Instagram фотографию со своим младшим сыном Псалмом. Несмотря на то, что публикация собрала четыре миллиона лайков, комментаторы не заставили себя долго ждать.

На фото Кардашьян позирует с сыном. Она стоит в профиль, в полный рост. Через её чёрный спортивный топ и облегающие легинсы заметны совсем другие очертания ягодиц, нежели раньше.

Пластический хирург из Лондона Марк Хо-Эсджо также заметил изменение фигуры бизнесвумен. Ему кажется, что Ким удалила импланты из бедер или сделала липосакцию. Сама телезвезда пока никак не комментировала вопросы к публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ким Кардашьян со слезами рассказала о причинах развода с Канье Уэстом.

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