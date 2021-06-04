Ким Кардашьян со слезами рассказала о причинах развода с Канье Уэстом

Блогер считает, что артисту нужна жена, которая будет всегда рядом и сможет его поддерживать.

Блогер Ким Кардашьян рассказала, по какой причине решила развестись с рэпером Канье Уэстом. Ее комментарий показали в рамках реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Ким отметила, что каждый год Уэст много путешествует, а ей приходится оставаться дома, чтобы заниматься воспитанием детей. Блогер назвала рэпера отличным отцом, который проделывает потрясающую работу. При этом Кардашьян считает, что Уэсту нужна супруга, которая будет находиться с ним рядом и поддерживать его. Говоря все это, блогер расплакалась.

Сейчас модель поддерживают ее родные и близкие, в том числе сестра Хлоя. Она отметила, что Ким действительно сильно страдает. Напоминаем, что уже третий неудачный брак Кардашьян. Тем временем Уэст уже был замечен папарацци в объятиях новой подруги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруги состояли в браке на протяжении семи лет и решили развестись.