Названа причина расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом

Супруги состояли в браке на протяжении семь лет и решили развестись.

Предпринимательница Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются разводиться спустя семь лет брака. Журналисты The Sun рассказали, что стало причиной их развода, поговорим с близким окружением супругов.

Источники уверяют, что Кардашьян очень успешная женщина и не может позволить никакому мужчине стоять на пути к своему дальнейшему росту. Рэпер в последнее время все чаще становится участником различных скандалов и есть предположение, что это не выгодно Ким.

Журналисты также вспомнили стремление Кардашьян не быть «дополнением к Канье». Она просила журналистов фотографировать ее отдельно от супруга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шоу о семействе Кардашьян-Дженнер закрывается спустя 14 лет. Последний сезон, 21-й, можно будет увидеть в 2021 году.