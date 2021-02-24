Названа причина расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом

Названа причина расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом
Ким Кардашьян разводится с супругом. Фото: Instagram

Супруги состояли в браке на протяжении семь лет и решили развестись.

Предпринимательница Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются разводиться спустя семь лет брака. Журналисты The Sun рассказали, что стало причиной их развода, поговорим с близким окружением супругов.

Источники уверяют, что Кардашьян очень успешная женщина и не может позволить никакому мужчине стоять на пути к своему дальнейшему росту. Рэпер в последнее время все чаще становится участником различных скандалов и есть предположение, что это не выгодно Ким.

Журналисты также вспомнили стремление Кардашьян не быть «дополнением к Канье». Она просила журналистов фотографировать ее отдельно от супруга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шоу о семействе Кардашьян-Дженнер закрывается спустя 14 лет. Последний сезон, 21-й, можно будет увидеть в 2021 году.

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Названа причина расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом
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