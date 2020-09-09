Шоу о семействе Кардашьян-Дженнер закрывается спустя 14 лет

Шоу о семействе Кардашьян-Дженнер закрывается спустя 14 лет
Ким объявила о закрытии шоу. Фото: https://www.instagram.com/kimkardashian/

Последний сезон, 21-й, можно будет увидеть в 2021 году.

Ким Кардашьян рассказала в своем Instagram-аккаунте о закрытии реалити-шоу «Семейство Кардашьян» после 21-го сезона. Она отметила, что новые серии выйдут в начале 2021 года и станут последними. Модель добавила, что очень благодарна всем, кто следит за их жизнью на протяжении 14 лет, но не назвала причины, по которым шоу прекращает существование.

«Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь,

— написала Ким.

Некоторые считают, что решение приняли в связи с участием рэпера Канье Уэса в предвыборной гонке в США. Поклонники очень огорчились из-за новости, отметив, что вместе с закрытием шоу заканчивается целая эпоха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова переживает, что не справится в шоу «Ледниковый период».

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