Бузова переживает, что не справится в шоу «Ледниковый период»

Бузова переживает, что не справится в шоу &#171;Ледниковый период&#187;
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Артистка сейчас осваивает для себя новую профессию.

Певица Ольга Бузова рассказала, что готовится сейчас к новому сезону «Ледникового периода». Своими переживаниями она поделилась в Intagram-аккаунте. Артистка отмечает, что не обходится без несерьезных травм и падений, но она старается. Ей помогает осваивать новую профессию олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

«Два чувства борются во мне: желание научиться и порадовать вас, мои люди, и страх, что у меня не хватит сил и не получится»,

— написала Бузова.

Она также подчеркнула, что гордится фигуристами, ведь их занятие – это сложный, кропотливый и травмоопасный процесс. Поклонники поддержали Бузову и напомнили, что она всегда хорошо справляется с тем, за что берется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова в образе Фриды Кало выпустила новый клип на песню Mira me Bebe. Фанаты с восторгом встретили новую работу артистки, высоко оценив песню и видеоряд.

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