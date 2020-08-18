Бузова в образе Фриды Кало выпустила новый клип на песню Mira me Bebe

Ольга Бузова. Фото: кадр из клипа на youtube.com

Ольга Бузова. Фото: кадр из клипа на youtube.com

Ольга Бузова выпустила клип на песню Mira me Bebe, которая была записана в совместно с дуэтом Джаро & Ханза. Звезда реалити-шоу «Дом-2» примерила на себя несколько ярких образов .

Ролик певица презентовала во вторник, 18 августа. За несколько часов опубликованный на Youtube-канале артистки клип попал на вторую строку в трендах, набрав полмиллиона просмотров.

«Наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим — она не оставит никого равнодушным», — говорится в описании клипа.

Фанаты с восторгом встретили новую работу артистки, высоко оценив песню и видеоряд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова отдохнула на Алтае. Звезда продемонстрировала фигуру в ярком бикини. В комментариях под фото поклонники оценили форму Ольги.