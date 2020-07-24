Бузова в бикини напугала худобой на пляже

Бузова в бикини напугала худобой на пляже
Ольга Бузова сфотографировалась в купальнике. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова отдохнула на Алтае. Звезда продемонстрировала фигуру в ярком бикини.

Телеведущая прилетела в город Яровое. Там у нее должен был состояться сольный концерт, однако выступление было отменено из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Бузова решила не терять день впустую и отправилась на пляж. Там она устроила фотосессию в рыжем купальнике. Ведущая «Дома 2» похвасталась спортивной фигурой, над которой активно работает.

В комментариях под фото поклонники оценили форму Ольги.

«Фигура — огонь», — написал подписчик.

«Сногсшибательная», — прокомментировала поклонница.

Другие пользователи отметили, что звезда сильно похудела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова спела о своем разбитом сердце. Она счастлива в отношениях уже больше полугода, но ее песни говорят об обратном.

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