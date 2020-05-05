Бузова спела о своем разбитом сердце

Артистка счастлива в отношениях уже больше полугода, но ее песни говорят об обратном.

Об этом стало известно 5 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте о выходе новой песни. В ней поется о весне и о любви. Поклонники обратили внимание на то, что артистка поет о своем разбитом сердце, хотя в своих «сториз» она публикует фотографии и видео с блогером Давидом Манукяном. Поклонники переживают за звезду, которую не раз обманывали мужчины. Впрочем, кроме строчек из песни, доказательств тому, что Бузова и Манукян в ссоре – нет.

Тем временем артистка призвала фанатов делиться впечатлениями и записывать видеоролики под песню.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Ольги Бузовой появился двойник. Это мужчина. У двойника певицы и телеведущей есть TikTik, на который подписаны более 100 тысяч подписчиков, а также Instagram-аккаунт, но не такой популярный.