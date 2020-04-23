У Ольги Бузовой появился двойник. Это мужчина

Для того, чтобы походить на артистку, он сделал несколько пластических операций и останавливаться не собирается.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. У двойника певицы и телеведущей есть TikTik, на который подписаны более 100 тысяч подписчиков, а также Instagram-аккаунт, но не такой популярный. Сначала многие думают, что перед ними сама Ольга Бузова, затем – что это похожая на нее девушка, а после понимают, что это мужчина, который при помощи хирургических вмешательств меняет свою внешность.

«Мне поправили связки, удалили кадык, скоро голос будет более похожим на Олин»,

— рассказал парень на одном из роликов.

Он называет себя Небузовой и делает все, чтобы быть похожим на артистку – улыбка, мимика, жесты полностью скопированы. Сама Бузова никак пока не комментировала новость, но парень уверяет, что она ставила ему лайки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак раскритиковала Бузову – за нее заступился Галкин. Телеведущей не нравится контент, который выкладывают блогеры в период режима самоизоляции.