Собчак раскритиковала Бузову – за нее заступился Галкин

Телеведущей не нравится контент, который выкладывают блогеры в период режима самоизоляции.

Об этом стало известно 27 апреля. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала происходящее в социальных сетях в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что ей надоело видеть странные челленджи и что она хочет их «развидеть». Собчак припомнила, как люди обмазываются гадостью, едят странные блюда, отрезают волосы и купаются в макаронах. Слова телеведущей поддержала продюсер Лободы – она не понимает, неужели артисты и блогеры считают подобное смешным.

«Так и хочется задать вопрос Криду, Бузовой и Ивлеевой: вы реально считаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя!»,

— написала Крапивина.

Юморист Максим Галкин вступился за Бузову и других знаменитостей. Он не видит ничего страшного в таких развлечениях. Артист припомнил Собчак, как она разъезжала по городу на катафалке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак и Богомолов пьют вино за 100 тыс. рублей на самоизоляции.