Собчак и Богомолов пьют вино за 100 тыс. рублей на самоизоляции

Поклонники считают, что они «зажрались».

Об этом стало известно 11 апреля. Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз похвасталась своим ужином в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что этот прием пищи будет посвящен первому дню седера. Телеведущая отметила, что есть все, что полагается – даже израильское вино. Застолье знаменитость назвала скромным, но со вкусом.

Эксперты отмечают, что бутылка «Шато Мутон Ротшильд» 2011 года стоит около 99 тысяч рублей.

«Жируете, буржуи?»

— возмутились пользователи в комментариях.

Тем временем Собчак не переживает о том, что о ней думают в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посвятил стихотворение Собчак, с которой постоянно ругается в сети. Музыканту надоело писать о коронавирусе и он решил обратиться к телеведущей.