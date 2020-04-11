Шнуров посвятил стихотворение Собчак, с которой постоянно ругается в сети

Музыканту надоело писать о коронавирусе и он решил обратиться к телеведущей.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Очередное стихотворение музыкант Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил его телеведущей Ксении Собчак, которая недавно выложила новую фотографию – на ней она демонстрирует ноги в колготках. Певец отметил, что ее часть тела похожа на «сухофрукт» и заявил, что она очень «плотно натянула колготки».

Напоминаем, что это не первый раз, когда Шнуров посвящает стихи Собчак. В 2019 году у них был целый баттл – они критиковали друг друга в поэтической форме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров признался, что может думать только о еде. Артист спел песню о самоизоляции. Сейчас он сидит дома вместе с котом.