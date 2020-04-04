Шнуров признался, что может думать только о еде

Артист спел песню о самоизоляции. Сейчас он сидит дома вместе с котом.

Видеозапись с песней музыканта Сергея Шнурова появилась в его Instagram-аккаунте. Очередные стихи артист посвятил времяпрепровождению на самоизоляции, заявив, что песня может стать гимном для всех россиян, которые сидят дома с котами. Шнуров спел, что он, как и его любимец, может думать только о еде.

«Сидя дома целый день у котов и у людей мысли только о еде»,

— спел Шнуров.

Певец считает, что поправился за последнее время, потому что постоянно сидит у холодильника. Поклонники согласились с артистом – они признались, что и сами частенько едят, потому делать особо нечего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров в стихах прокомментировал слова Собянина о выплатах россиянам. Не обошелся музыкант и без нецензурной лексики.