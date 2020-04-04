Шнуров в стихах прокомментировал слова Собянина о выплатах россиянам

Музыкант и член петербургского отделения «Партия Роста» Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, на этот раз посвященное заявлению мэра Москвы Сергея Собянина о невозможности выплат россиянам на время «каникул».

Не обошелся музыкант и без нецензурной лексики.

«Спросила пресса, Он дал ответ, — „Бюджеты треснут“, А морды нет?» — написал он в своем Instagram.

Мэр Москвы Сергей Собянин не поддержал идею о выплатах россиянам за нерабочие дни. Он отметил, что нагрузка будет для регионов неподъемной. По его словам, бюджеты «треснут», если деньги всем раздавать. Он также отметил, что в таком случае может не хватить средств для других важных вещей, пример, на обеспечение системы здравоохранения. Глава столицы отметил, что во время пандемии власти рассчитывают на помощь бизнеса. Тем более речь не идет о том, чтобы распустить сотрудников на оплачиваемый отпуск на полгода, напомнил Собянин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице может быть заражено около 500 граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президент России Владимиру Путину, что история с вирусом действительно серьезная.