На КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины

На Кольцевой Автомобильной дороге Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста.

Очевидцы рассказали, что на КАД велосипедист попал под колеса легковушки. При этом водитель двухколесного транспорта двигался во встречном направлении по левой полосе. Автор поста утверждает, что велосипедист был в нетрезвом состоянии.

«На КАДе сбили велосипедиста, который двигался во встречном направлении по левой полосе. Как утверждает автор, велосипедист был с признаками сао», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о ДТП в деревне Рябово сегодня в 13:46. Водитель автомобиля «Тойота» потерял управление на 622-м километре трассы и машина вылетела в кювет.