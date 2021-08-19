На КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины

На КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины
На КАД велосипедист попал под колеса легковушки.Фото: vk.com/spb_today

На Кольцевой Автомобильной дороге Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста.

Очевидцы рассказали, что на КАД велосипедист попал под колеса легковушки. При этом водитель двухколесного транспорта двигался во встречном направлении по левой полосе. Автор поста утверждает, что велосипедист был в нетрезвом состоянии.

«На КАДе сбили велосипедиста, который двигался во встречном направлении по левой полосе. Как утверждает автор, велосипедист был с признаками сао», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о ДТП в деревне Рябово сегодня в 13:46. Водитель автомобиля «Тойота» потерял управление на 622-м километре трассы и машина вылетела в кювет.

велосепидист дтп кад


 

Новости партнеров
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком
Труп с огнестрельным ранением нашли на Маршала Казакова
Каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина
На КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины
В отношении мужчины, открывшего стрельбу из-за девушки на Сенной, возбудили дело
В центре им. Гамалеи «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»
В Петербурге станет прохладнее
Еще один удар для Елизаветы II: принц Гарри и Меган Маркл не станут ...