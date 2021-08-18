Пострадавшему в ДТП в Рябово потребовалась помощь спасателей

Пострадавшему в ДТП в Рябово потребовалась помощь спасателей
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области водитель пострадал в ДТП. Машина улетела в кювет.

По данным областного ГУ МЧС, экстренные службы получили сообщение о ДТП в деревне Рябово сегодня в 13:46. Водитель автомобиля «Тойота» потерял управление на 622-м километре трассы и машина вылетела в кювет.

К месту направили дежурную смену 87 пожарно-спасательной части — четырех специалистов и одну единицу техники. Спасатели деблокировали пострадавшего из иномарки.

Как сообщает 47news, мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД легковушку завязало в узел, есть пострадавшие. На место случившегося приехали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.

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