На КАД легковушку завязало в узел, есть пострадавшие

В Петербурге на 92-ом километре внутренней стороны КАД перед съездом на Ропшинское шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал, как минимум, один человек.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» авария случилась между легковым автомобилем и фурой. По фотографиям невозможно определить марку машины.

На одном из видео, которое снял очевидец происходящего, заметно, что пострадавший мужчина лежит на спине и не шевелится. Однако пока нет точной информации о пострадавших.

На место случившегося приехали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.

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