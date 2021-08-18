На КАД легковушку завязало в узел, есть пострадавшие

На КАД легковушку завязало в узел, есть пострадавшие
Авария случилась на КАДе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на 92-ом километре внутренней стороны КАД перед съездом на Ропшинское шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал, как минимум, один человек.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» авария случилась между легковым автомобилем и фурой. По фотографиям невозможно определить марку машины.

На одном из видео, которое снял очевидец происходящего, заметно, что пострадавший мужчина лежит на спине и не шевелится. Однако пока нет точной информации о пострадавших.

На место случившегося приехали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация, пожарные и ГАИ примчались к ДТП на проспекте Ветеранов. У торгового центра «Ульянка» автомобиль «БМВ» влетел в «Митсубиси».

дтп кад новости СПб


 

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