Реанимация, пожарные и ГАИ примчались к ДТП на проспекте Ветеранов

Реанимация, пожарные и ГАИ примчались к ДТП на проспекте Ветеранов
"БМВ" и "Митсубиси" не поделили дорогу на проспекте Ветеранов. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге у торгового центра «Ульянка» автомобиль «БМВ» влетел в «Митсубиси». К месту происшествия были направлены все необходимые службы.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Кировском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, которое «изуродовало» две иномарки.

Все случилось на проспекте Ветеранов, где недалеко располагается ТЦ «Ульянка». На кадрах, которые снял очевидец происходящего, заметно, что у «БМВ» сильно помят «нос», а у «Митсубиси» правая сторона, где находится переднее пассажирское сиденье.

Удар, судя по всему, был довольно сильный, потому как у «Митсубиси», кажется, сработала подушка безопасности. В каком состоянии после аварии участники происшествия неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте ДТП с автобусом. Водителю стало плохо. Семеро пострадавших.

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