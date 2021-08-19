За два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья

За два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья
Квартиры, в которых они теперь живут, абсолютно безопасны. Фото: pixabay

За время существования проекта по уменьшению непригодного для проживания жилья с 2019 года жильцов почти четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья переселили. Теперь они живут в новых квартирах.

В проекте по переселению участвуют дома, которые признали аварийными четыре года назад. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что хозяева аварийного жилья и их семьи переезжают в более комфортные условия. Квартиры, в которых они теперь живут, абсолютно безопасны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запретили строить жилье без школ и детских садов. Градостроительная комиссия поставила застройщикам условия, без выполнения которых они не смогут получить разрешения на строительство жилых домов. Сдача жилья должна проходить вместе с социальными объектами.

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