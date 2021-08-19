Всероссийская перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября

Ранее ее планировали провести с 1 по 31 октября 2021 года. Росстат предложил перенести перепись. В ведомстве пояснили, что так решили по согласованию с регионами для того, чтобы использовать инфраструктуру и людей, которых задействуют в организации переписи. Об этом сообщает сайт правительства России.

Заполнить переписные документы россияне смогут сами на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года. У некоторых жителей России (в зависимости от территории) такая возможность будет до середины последнего месяца года.

Впервые отметиться можно будет на сайте «Госуслуги». Переписчики будут иметь при себе не ручку и листки, а планшеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь.