Крутой назвал проведение «Новой волны» в условиях пандемии убыточным

Международный конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с сегодняшнего дня, четверга, 19 августа, по 25 августа при загрузке зрительного зала наполовину. Самая главная причина — финансирование. Крутой заявил, что здесь одни убытки. Он отметил, что не может обещать, смогут ли они делать что-то дальше. Об этом сообщает РИА «Новости».