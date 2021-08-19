Крутой назвал проведение «Новой волны» в условиях пандемии убыточным

Крутой назвал проведение &#171;Новой волны&#187; в условиях пандемии убыточным
Председатель жюри и композитор Игорь Крутой отметил, что не может обещать, смогут ли они делать что-то дальше. Фото: Instagram
Проведение знаменитого музыкального конкурса «Новая волна» при заполняемости зала наполовину убыточно, заявил председатель жюри и композитор Игорь Крутой.
Международный конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с сегодняшнего дня, четверга, 19 августа, по 25 августа при загрузке зрительного зала наполовину. Самая главная причина — финансирование. Крутой заявил, что здесь одни убытки. Он отметил, что не может обещать, смогут ли они делать что-то дальше. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Новая волна» проводится в Сочи с седьмой год. Каждый год кресло председателя жюри занимает известный российский композитор Игорь Крутой.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что популярный российский композитор и музыкант Игорь Крутой опроверг сообщения о своей онкологии. Он поспешил успокоить своих поклонников и рассказал о состоянии своего здоровья.
Игорь крутой новая волна Россия сочи убытки


 

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