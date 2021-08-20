«Здоровье забираете»: Ольга Бузова заявила, что женщины болеют из-за мужских измен

В начале 2021 года фанатов Ольги Бузовой поразила новость о расставании с Давидом Манкуяном. Они встречались полтора года и казались идеальной парой, но после выяснилось, что молодой человек якобы не хранил верность певице. В новом выпуске «Бузова шоу» звезда поделилась своим мнением об изменах и предателях.

Гостем последнего выпуска «Бузова шоу» стал ресторатор, который, не стесняясь, заявил, что изменял каждой своей партнерше. Его высказывание и породило бурную дискуссию об интрижках и их моральной стороне. 35-летнюю певицу страшно возмутили слова бизнесмена, поскольку ей самой, по ее словам, приходилось быть жертвой предательства.

По словам Бузовой, изменяя, мужчина забирает у женщины кусочек самооценки. А вместе с ней — и здоровье, поскольку обманутая партнерша ищет проблему в себе, переживает и беспокоится, а стресс негативно влияет на организм. «Ведь сколько примеров, когда женщина страдает оттого, что муж ей изменяет, а потом она заболевает разными недугами. Все болезни из-за нервов», — подчеркнула артистка.

Между прочим, сама Ольга после разрыва с Давой тоже оказалась в больнице и перенесла серьезную операцию, а затем — длительную реабилитацию.

Телеведущая также добавила, что никогда заранее не подозревает партнера в неверности и, в свою очередь, ни за что не согласится изменять возлюбленному. Однако Бузова решительно подчеркнула, что не станет связывать жизнь с мужчиной, который может завести интрижку на стороне. «Я не буду спрашивать, я в себе уверена», — заметила Ольга.