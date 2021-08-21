Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев

Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев
Анджелина Джоли снялась в фильме "Те, кто желает мне смерти". Фото: скрин тизера "Те, кто желает мне смерти" на YouTube

Голливудская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане.

В качестве своей первой публикации актриса опубликовала письмо, которое получила от девочки из этой страны.

В письме рассказывается о том, как все изменилось с приходом движения «Талибана»* (запрещено в РФ) и захватом ими территорий. По словам подростка, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь «все их боятся» и считают, что права людей нарушают.

За несколько часов на страницу голливудской актрисы подписались более трёх миллионов человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить авиацию для вывоза граждан Афганистана в другие страны, которые согласятся их принять.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Instagram анджелина джоли афганистан


 

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