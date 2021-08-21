Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев

Голливудская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане.
В качестве своей первой публикации актриса опубликовала письмо, которое получила от девочки из этой страны.
В письме рассказывается о том, как все изменилось с приходом движения «Талибана»* (запрещено в РФ) и захватом ими территорий. По словам подростка, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь «все их боятся» и считают, что права людей нарушают.
За несколько часов на страницу голливудской актрисы подписались более трёх миллионов человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить авиацию для вывоза граждан Афганистана в другие страны, которые согласятся их принять.
* Террористическая организация, запрещенная в России.