Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев

Анджелина Джоли снялась в фильме "Те, кто желает мне смерти". Фото: скрин тизера "Те, кто желает мне смерти" на YouTube

Анджелина Джоли снялась в фильме "Те, кто желает мне смерти". Фото: скрин тизера "Те, кто желает мне смерти" на YouTube

Голливудская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане.

В качестве своей первой публикации актриса опубликовала письмо, которое получила от девочки из этой страны.

В письме рассказывается о том, как все изменилось с приходом движения «Талибана»* (запрещено в РФ) и захватом ими территорий. По словам подростка, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь «все их боятся» и считают, что права людей нарушают.

За несколько часов на страницу голливудской актрисы подписались более трёх миллионов человек.