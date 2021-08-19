Россия готова вывезти беженцев из Афганистана в другие страны

Россия готова вывезти беженцев из Афганистана в другие страны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить авиацию для вывоза граждан Афганистана в другие страны, которые согласятся их принять.

Захарова подтвердила, что Москва может организовать перелет любого количества афганцев, в том числе женщин и детей. По ее словам, российская авиация сможет доставить беженцев в другие страны, которые будут готов их принять.

Кроме того, РФ организует чартерные рейсы из Афганистана для всех россиян, которые выразят желание улететь из республики. Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что не будут препятствовать вывозу людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане.

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